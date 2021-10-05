ماذا قال الرئيس التونسي خلال لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن بقصر قرطاج؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الإثنين، إن مليونا و800 ألف تونسي خرجوا للشوارع الأحد لتأييد قراراته الأخيرة.



وأكد الرئيس التونسي، خلال لقائه برئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن بقصر قرطاج، أن هذه الأعداد من التونسيين خرجت في كافة المناطق من البلاد.. ومنهم من جاء لتونس العاصمة على نفقته الخاصة".

وتابع: "المظاهرات المؤيدة ليست مثل المسيرات مدفوعة الأجر التي تحدث في الفترة الأخيرة"، في إشارة لمظاهرات تنظيم الإخوان وحركة النهضة.

وتابع: "ليس من حق أي مسؤول أن يخيب آمال الشعب الذي عبر عما يريد يوم 25 يوليو/تموز الماضي".

وأكد سعيد، خلال هذا اللقاء، أن عدد الذين خرجوا إلى الشوارع لمناشدته وصل إلى مليون و800 ألف تونسي، قائلاً إن "البلاد تعيش لحظات تاريخية لم تعشها من قبل وأنه ليس من حق أي مسؤول أن يخيب آمال التونسيين وتطلعاتهم".

وتابع: "لقد تم السطو على إرادة الشعب التونسي من قبل نظام خفي يريد التحكم والتهام الدولة التونسية كالجوارح الكاسرة.. ونحن لسنا تحت وصاية أي كان ومهمتنا هي تحقيق إرادة شعبنا الذي عبر عنها في هذه الأيام الخالدة".

وأضاف: "من يتحدث عن انقلاب فلينظر في رقصات الشيوخ فرحاً بهذا المنعرج التاريخي الذي تعيشه تونس".

كما أوضح أن" برنامج الحكومة سيركز بعيداً عن الانتهازيين وأطماعهم"، مؤكداً أن بعض الأطراف لم يعد لهم مكان في تونس بعد أن رفضهم الشعب.

وأكد أنه "لن يتراجع عن تصوراته ولن يتعامل مع من جوع الشعب ونكل به"، بحسب وصفه.

وقال الرئيس التونسي- في إشارة للإخوان:" يعملون مع حلفائهم حاليا على زيادة الأسعار وتكديس القمامة وإخفاء المواد الغذائية.. وأقول لهم من يريد التنكيل بالشعب سيواجه بصرامة وسيدفع الثمن باهظاً".

واستطرد:" لن نترك هؤلاء الحشرات والمتربصين بالتونسيين حتى نتمكن من رفع الحصانة عنهم".