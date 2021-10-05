فنزويلا تفتح الحدود مع كولومبيا بعد إغلاقها 3 سنوات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز، أن بلادها ستعيد فتح الحدود مع كولومبيا، الثلاثاء، وذلك عقب إغلاق استمر نحو 3 سنوات على خلفية التوترات السياسية.



وقالت رودريغيز، إن قرار فتح الحدود للتجارة تم اتخاذه "مع التفكير في شعبنا والأخوة والتعاون بين شعبي كولومبيا وفنزويلا".

من جانبه، أشار رئيس كولومبيا إيفان دوكي إلى أن فنزويلا اتخذت القرار تحت ضغط "المقاومة الديمقراطية"، مضيفا أن فتح الحدود سيتم بشكل منظم.

وكانت فنزويلا أغلقت الحدود مع كولومبيا فبراير/شباط 2019، على خلفية دعم كولومبيا للمعارضة، واعترافها بزعيم المعارضة خوان جوايدو "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا.

فيما تتهم كولومبيا حكومة فنزويلا بإيواء منشقين عن فارك وأعضاء من جماعة جيش التحرير الوطني، وهو ما تنفيه كراكاس.