"الأعلى للثقافة" يصدر العدد الثاني من مجلة "تنوير"



محمد اسماعيل - القاهرة - أصدر المجلس الأعلى للثقافة تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وبأمانة الدكتور هشام عزمي، العدد الثاني من مجلة "تنوير".

ومجلة "تنوير" هي مجلة فصلية متخصصة تعني بقضايا الفكر والثقافة، تحت إشراف لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا، ومقررها الدكتور مصطفى النشار، ويرأس تحريرها الدكتور أحمد مجدي حجازي، وسكرتير التحرير الدكتور أسامة عبد الباري، وتتكون هيئة تحريرها من كلٍّ من: الدكتورة علياء علي شكري، والدكتورة إجلال إسماعيل محرم حلمي، والدكتورة وفاء محمد أحمد إبراهيم، والدكتور الصاوي الصاوي أحمد عبدالرحيم، والدكتور حسين علي حسن، والدكتورة إيمان يوسف البسطويسي.

وصدر العدد الأول من المجلة في شهر سبتمبر عام 2020، وكتب افتتاحيته المفكر والفيلسوف الدكتور مراد وهبة، وتحدث فيها عن محصلة حوارات جمعته مع كبار الفلاسفة ورجال الدين عندما كان أستاذًا زائرا بجامعة موسكو على مدى أكثر من نصف قرن من 1968 وحتى 2019.

وكتب الدكتور أحمد مجدي حجازي في باب "أوراق ثقافية" تحت عنوان "المواطنة وسؤل الهوية رؤية في تحقيق شروط الأمن الإنساني"، وكتب الدكتور مصطفى النشار تحت عنوان "الهوية الوطنية بين الواقع المادي والواقع الافتراضي"، والدكتور حسين علي كتب تحت عنوان "التعليم والهوية المصرية قراءة في كتب طه حسين ومستقبل الثقافة في مصر"، وكتب الدكتور أمل أنيس تحت عنوان "بين المواطنة العالمية وسيادة الدولة الوطنية".