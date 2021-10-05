مصرع سيدة صدمها قطار أثناء عبورها مزلقان في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط- محمود عجمي:

لقيت سيدة في العقد الخامس من عمرها مصرعها، اليوم الثلاثاء، إثر اصطدام قطار بها خلال مرورها على مزلقان قرية بني قرة بمركز منفلوط في أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالى بالحادث.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص وفاة "رجاء ا.م" 55 عامًا، أثناء مرورها على مزلقان السكة الحديد بقرية بنى قرة، إثر اصطدم قطار بها.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى منفلوط المركزى، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.