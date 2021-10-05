مصرع ربة منزل تحت عجلات قطار بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الثلاثاء، أثناء عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، بمدينة سوهاج، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور قسم شرطة أول سوهاج بلاغًا باصطدام قطار بسيدة ووفاتها دائرة القسم.

تبين أنه أثناء مرور القطار "أسوان– القاهرة" اصطدم بـ"نورا. ا" 39 عامًا ربة منزل وتقيم دائرة مركز سوهاج حال عبورها شريط السكة الحديد ما نتج عنه وفاتها.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام، وأفاد شقيقها "محمود" 31 عامًا عامل بمضمون ما تقدم، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.