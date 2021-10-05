التربية والتعليم: مراكز الدروس الخصوصية لا تساعد الطلاب على اجتياز الامتحانات



محمد اسماعيل - القاهرة - قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن ما يتم تدريسه في مراكز الدروس الخصوصية الخاصة (السناتر)، لا يضيف شيئا لتعلم الطلاب، ولا يساعدهم على اجتياز الامتحانات بشكلها الجديد، مشددًا على أن الوزارة ليست مسؤولة عنها بأي شكل من الأشكال.

وتساءل الوزير - عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الثلاثاء، عن مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل هذه ما أسماها "أنفاق وسناتر"؟، وهل تم تدريب مدرسيها على المناهج الجديدة؟، وهل هناك اعتراض من أولياء الامور على أسعار هذه المراكز، ويماطل البعض في دفعها؟ وعلى شراء الكتب المزورة الخارجية والتي تسرق الملكية الفكرية لبلدنا ولحكومتنا؟.

وأضاف الوزير أنه في نفس الوقت تشتعل مواقع التواصل بأسئلة للدولة عن تطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس وتشكو من الكثافات وتشكو من دفع مصروفات ضئيلة؛ تنفقها الدولة على أبنائها وتوفر لهم كتبا أصلية تحمي حقوق مؤلفيها.

وقال إن هذه المواقع تتحدث عن "تدريب المعلمين"، وننسي أن معظم من يدرس في هذه المراكز (السناتر) ليسوا معلمين أو تربويين من الأساس، مجددا تأكيده أن الدولة المصرية وفرت مصادر التعلم المتنوعة والموثقة والتي جرت مراجعتها من قبل الوزارة مجانا ولا داع للزج بأبنائنا في هذه الأنفاق وإهدار الأموال فيما لا يفيد ولا ينفع.