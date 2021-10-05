بسبب تدويناته، مكرم العكروت الفائز بمسابقة "أفضل باغيت في باريس" لن يزوّد الإليزيه بالخبز

اسماعيل عبد الحي - أكدت صحيفة ''لوباريزيان'' أن الخبّاز التونسي مكرم العكروت، الفائز بمسابقة "أفضل باغيت في باريس" لن يزوّد القصر الرئاسي بالخبز بسبب تداول صور على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" تُظهر "آراء عدائية" لفرنسا.

وقالت الصحيفة إن الرئاسة الفرنسية إتخذت هذا القرار اليوم، الإثنين 4 أكتوبر 2021، وبالتالي لن ''ينال التونسي مكرم العكروت شرف تقديم الخبز على مائدة الرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه''.

وكان الخباز التونسي مكرم العكروت، الفائز بمسابقة "أفضل باغيت في باريس" من بين 173 متنافسا، قد تغيب أول أمس السبت، عن حفل تسلم جائزته. ودرج تقليد في فرنسا على أن يتولى الفائز في هذه المسابقة تزويد الإليزيه بالباغيت لمدة سنة.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن النائب الأول لرئيس بلدية باريس، إيمانويل غريغوار قوله خلال إحتفال توزيع الجوائز بمناسبة مهرجان الخبز في ميدان نوتردام، إن الخباز الفائز بالمسابقة مكرم العكروت "فهم أن حضوره قد لا يكون خطوة مثالية".

وأرسل العكروت الذي فاز بالمسابقة التي تخول له تزويد الإيليزيه بهذا النوع من الخبز، من يمثله.

ومنذ حصوله على اللقب، شهدت مخبزته "لي بولانجيه دو رويي" في الدائرة الثانية عشرة في باريس إقبالا من زبائن جدد، لكن الخباز البالغ 42 عاما والذي يعمل منذ 19 عاما في فرنسا بعد مغادرته تونس، كان كذلك عرضة لإتهامات من موقع إلكتروني ذي توجهات يمينية متطرفة، لنشره على شبكات التواصل الاجتماعي مواقف تنتقد فرنسا.

وقالت محاميته سيلفيا لافارجياس لوكالة ''فرانس برس'' إن موكلها "كالكثير من مستخدمي الأنترنات قد يكون أعاد في الماضي نشر مواد متداولة على الشبكات الاجتماعية دون أن يدرك كل مضمونها"، مضيفة أن "المحتويات التي أعاد نشرها على حسابه قد تكون تضمنت آراء معادية للجمهورية وكراهية تجاه فرنسا ومواطنيها (...) أثار على الفور عدم فهمه وذهوله إلى درجة أنه ظن أن حسابه تعرض للاختراق".

وأشارت إلى أن العكروت بادر "على الفور إلى إلغاء حسابه" على الشبكة الاجتماعية.

ولاحظت المحامية أن موكلها "تأثر بعمق" منذ ذلك الحين "لتعرضه لسيل من تعليقات الكراهية"، مشيرة إلى أن العكروت الذي حصل على الجنسية الفرنسية عام 2019 بموجب مرسوم يؤكد "تمسكه بفرنسا وإنتمائه إلى كل مبادئها الأساسية المتمثلة في الحرية والمساواة والأخوة".