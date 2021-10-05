اقتراح إسرائيلي لتسوية قضية حي الشيخ جراح بالقدس

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 27 دقيقة

قدمت محكمة العدل العليا الإسرائيلية اقتراح تسوية لحل قضية إخلاء العائلات الفلسطينية التي تعيش في حي الشيخ جراح بالقدس.

هذا ويتعين على الطرفين الإعلان عما إذا كانوا سيقبلون شروط التسوية حتى الثاني من نوفمبر، حيث أن الاقتراح ينص على أنه حتى صدور القرار النهائي بشأن حقوق الملكية، ستعتبَر شركة “نحلات شمعون” هي المالكة للأرض بينما العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح مستأجرين محميين لا مالكين، وستتعهد شركة “نحلات شمعون” بالامتناع عن اتخاذ إجراءات إخلاء حتى استكمال إجراءات التسوية أو حتى نهاية 15 عاما من تاريخ توقيع اتفاق التسوية.

وفي تفاصيل هذا الخلاف، تطالب شركة “نحلات شمعون” بإخلاء العائلات الفلسطينية من منازلها بحجة أنها تقيم على أرض كانت مملوكة ليهود قبل العام 1948، وهو ما تنفيه العائلات الفلسطينية في الحي، ويخوض الطرفان صراعا حول ملكية الأرض بالمحاكم الإسرائيلية منذ سنوات الـ90، إذ أن العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح كانت قد رفضت عدة تسويات في السابق، عرضتها المحاكم الإسرائيلية، لأنها تعتقد أنها الأحق بملكية الأراضي.

وأشارت قناة “I24” إلى أن 28 عائلة فلسطينية كانت قد أقامت في حي الشيخ جراح في القدس منذ العام 1956، بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية آنذاك وجمعية الأمم المتحدة، ووكالة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).