جونسون يتحدث عن “صعوبات التكيف” في ظل الازمة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 46 دقيقة

آخر تحديث: 5 - أكتوبر - 2021 10:31 صباحًا

ووصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون “صعوبات التكيف” بأنها تتمثل في نقص العمالة وأزمة وقود ورفوف فارغة في المتاجر.

وبدأ أمس 200 جندي بريطاني في المساعدة في تسيير الشاحنات التي كان يشغلها في السابق عشرات آلاف السائقين من الاتحاد الأوروبي، الذين غادروا بريطانيا الآن بسبب خروجها من الاتحاد الأوروبي ومضاعفات الجائحة.

كما لا يتوفر في كل مكان عدد كافٍ من الأيدي العاملة لشغل الوظائف البسيطة ذات الأجور المنخفضة. ولا يجلب الموردون البضائع إلى المتاجر، وفي المزارع يقولون إن الآلاف من الخنازير سيتعين قتلها قريبا لأنه لا يوجد ما يكفي من المسالخ.

وكتبت صحيفة دي فيلت الألمانية أن رئيس الوزراء البريطاني أكد في اجتماع للمحافظين في مانشستر أنه دافع بهدوء عن المسار الذي اتخذه، وأن البلاد تبتعد تدريجيا عن “النموذج الاقتصادي الخاطئ”.

وبعثت الحكومة البريطانية برسالة استغاثة يائسة إلى المواطنين الألمان في الجزيرة الذين يجيدون قيادة الشاحنات تقول: “إذا لم تعد تعمل في هذا القطاع، فنحن نرغب في إقناعك بالعودة. مهاراتك وخبراتك لم تكن أبدا مطلوبة كما هي الآن”.

يشار إلى أن ما وصفها رئيس الوزراء البريطاني بصعوبات التكيف تتمثل فيما تواجهه المملكة المتحدة الآن من صعوبات، حيث لا يوجد عدد كافٍ من العمالة في كل مكان في الوظائف ذات الأجور زهيدة.