حركة طالبان تعلن تعيين 38 مسؤولا حكوميا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

أعلنت حركة “طالبان” عن تعيين 38 مسؤولا حكوميا جديدا في أفغانستان، بينهم نائب لرئيس الحكومة التي شكلتها الحركة، وآخر في منصب وزاري.

وبحسب بيان للمتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، تم تعيين مولوي صاحب عبد الكبیر نائبا لرئيس الحكومة للشؤون السياسية، والملا عبد المجيد أخند “وزيرا لشؤون الشهداء والمعوقين”.

كما تم تعيين مولوي مطيع الحق رئيسا لهيئة الهلال الأحمر في البلاد، والملا نور الدين ترابي الذي أعلن عن استئناف الإعدامات العلنية مؤخرا، نائبا له.

أما باقي التعيينات، فيخص معظمها مسؤولي الإدارات المحلية في الأقاليم الأفغانية ونواب لهم. وتشير وسائل الإعلام المحلية إلى أن معظم المسؤولين الجدد من البشتون.

وصادق على جميع التعيينات زعيم حركة “طالبان” هبة الله أخند زاده.

يذكر أن حركة “طالبان” أعلنت عن تشكيل “حكومة مؤقتة” في أفغانستان يوم 7 سبتمبر الماضي، بعد نحو 3 أسابيع من سيطرة الحركة على كابل وفرار الرئيس الأفغاني أشرف غني.