مقتل 5 دواعش قرب السفارة الروسية بكابول

محمد الفلاح - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

أعلنت السفارة الروسية في أفغانستان مقتل 5 عناصر تابعين لتنظيم داعش الإرهابي بالقرب من البعثة الدبلوماسية بكابول.



وقال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن مقاتلي حركة طالبان قاموا بتصفية مجموعة من 5 دواعش بالقرب من السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول.

وأضاف المصدر، أن "المعركة بين إرهابيي داعش ومقاتلي الحركة بدأت على بعد مئات الأمتار من السفارة الروسية، وتم تصفية مجموعة مؤلفة من 5 مسلحين".

ولفت مراسل الوكالة إلى أنه سُمع تبادل مكثف لإطلاق النار بعد ظهر يوم الإثنين ، يفترض أنه تم استخدام رشاشات وبنادق هجومية.

وأطلقت حركة طالبان، الأحد، عملية ضد خلية نائمة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في العاصمة الأفغانية كابول.

جاء ذلك بعد ساعات من تفجير قرب جنازة والدة كبير المتحدثين باسم طالبان ذبيح الله مجاهد.

وقال عضو طالبان محمد جلال، على موقع تويتر :"إرهابيو داعش محاصرون في منزل في منطقة خيرخانة بمدينة كابول،تم تحييد 3 من إرهابيي ولاية خراسان بواسطة أحزمتهم الخاصة."

وقتل عدد من المدنيين وأصيب آخرون في انفجار خارج مسجد بالعاصمة الأفغانية اليوم، بحسب ما أعلن الناطق باسم حركة طالبان.

وفي 15 أغسطس/آب الماضي، سيطرت حركة "طالبان" على معظم أراضي أفغانستان، إثر سقوط المدن تباعا بيدها خلال أيام وسيطرتها على جميع المعابر الحدودية ومن ثم دخولها قصر الرئاسة.