شكرا لقرائتكم خبر عن 235.4مليون إصابة بكورونا و 6.32 مليار لقاح عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم اقترب من 235.4 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما يقترب عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها من 6.32مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 235 مليونا و389 ألفا.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى أربعة ملايين و 809 آلاف.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم وصل إلى ستة مليارات و 318 مليون جرعة.