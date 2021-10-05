شكرا لقرائتكم خبر عن 18 ألف إصابة و263 وفاة بكورونا في الهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء تسجيل 18 ألفا و346 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتعد هذه أدنى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها في الهند منذ أكثر من ستة أشهر.

ويصل بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 33 مليونا و853 ألفا و48 حالة.

ونقلت صحيفة "هندوستان تايمز" عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 263 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 449 ألفاو260 حالة.