رئيس الاتحاد الاسيوي يستقبل هزاع ويضعان خطة لتطوير الركبي العراقي

التقي رئيس لجنة الركبي العراقي فريق هزاع مع رئيس الاتحاد الاسيوي للركبي قيس الظالعي في دبي بحضور الامين العام للاتحاد الاماراتي محمد الزعابي، حيث قدم هزاع التهاني والتبريكات للظالعي بمناسبة افتتاح مقر الاتحاد الاسيوي الجديد الذي تم نقله إلى الامارات العربية المتحدة بدلا من هونك كونغ.

وقال رئيس لجنة الركبي العراقي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اللقاء كان مهما وجيدا وسيصب بشكل كبير بمصلحة الركبي العراقي من حيث تطوير اللعبة والارتقاء بالمنتخبات الوطنية والاندية والفئات العمرية لتكون قدر المنافسة في البطولات الدولية".

واضاف هزاع انه "ليس بالجديد على سعادة قيس الظالعي تقديم الدعم للركبي العراقي بعد ان كان سببا رئيسيا في اعتماد لجنة الركبي في الاتحادين الاسيوي والدولي، فضلا عن تسهيل مهمة المنتخب الوطني للرجال في المشاركة بالبطولات العربية السابقة".

واشار الى انه "تم وضع خطة مستقبلة مدروسة بالتعاون مع الاتحاد الاسيوي لنشر اللعبة في العراق بتوفير كافة المستلزمات لنجاحها باقامة دورات تدريبية وتحكيمية دولية باشراف الاتحاد الاسيوي".