انت الان تتابع خبر ارتفاع أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - سعر الدولار مقابل الدينار العراقي
اسعار مكاتب الصيرفة:
سعر بيع الدولار ⬅️ 148,500
سعر شراء الدولار ⬅️ 147,500
تقريبي
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سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار. 2,650,000 تومان
تقريبي
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العملات العالمية الأجنبية
100 يورو ⬅️ 115,93 دولار
100 باوند ⬅️ 135,98 دولار
100 دولار ⬅️ 885,50 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1755,88 $
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 81,46 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 77,73 دولار
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اسعار مكاتب الصيرفة:
سعر بيع الدولار ⬅️ 148,500
سعر شراء الدولار ⬅️ 147,500
تقريبي
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سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار. 2,650,000 تومان
تقريبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العملات العالمية الأجنبية
100 يورو ⬅️ 115,93 دولار
100 باوند ⬅️ 135,98 دولار
100 دولار ⬅️ 885,50 ليرة تركية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1755,88 $
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 81,46 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 77,73 دولار
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