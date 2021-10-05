الرئيس الفرنسي يعرب عن "ثقته" بالرئيس الجزائري ويؤكد أن العلاقات معه "ودية فعلا"

محمد الفلاح - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن ثقته في نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، وذلك في خضم أزمة دبلوماسية بين البلدين.



وقال ماكرون إن العلاقات مع تبون "ودية فعلا"، وذلك في محاولة من الرئيس الفرنسي، للوصول إلى "تهدئة" مع الجزائر، بشأن مواضيع الذاكرة، تقول "فرانس برس".

وأضاف: "يجب أن نواصل العمل مع الجزائر، ونأمل أن تهدأ حدة التوترات الدبلوماسية الحالية قريبا".

مردفا: "يجب أن نواصل فحص تاريخنا مع الجزائر بتواضع واحترام".