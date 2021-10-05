رئيس وزراء اليابان الجديد يحلّ البرلمان ويدعو لانتخابات في خطوة مفاجئة

محمد الفلاح - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

انتخب البرلمان الياباني رسميا فوميو كيشيدا رئيسا جديدا للوزراء أمس الاثنين، لكن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) قالت إنه سيحل البرلمان الأسبوع المقبل ويدعو لانتخابات في 31 أكتوبر.



وأمس الاثنين، كشف كيشيدا عن تشكيل حكومته الذي يتضمن مؤيدين بارزين للحزب الحاكم وحلفاء لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي ووزير المالية السابق تارو أسو.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن من المتوقع أن يحل كيشيدا البرلمان في 14 أكتوبر، وسيعلن إجراء انتخابات في أول مؤتمر صحفي له كرئيس للوزراء في وقت لاحق.

واعتزامه الدعوة لإجراء انتخابات بهذه السرعة، اعتبرت مفاجأة على الرغم من أن الانتخابات يجب فعلا أن تجرى بحلول 28 نوفمبر مع انتهاء فترة البرلمان الحالية في 21 أكتوبر.

يبدو أن هذه الخطوة المفاجئة تهدف إلى استغلال فترة الهدوء التقليدية التي يتم منحها للحكومات الجديدة، لكن محللين قالوا أيضا إن كيشيدا لا يريد إضاعة أي وقت فيما يبدو وسط المخاطر التي تشكلها الجائحة.

وسجلت حالات الإصابة بكورونا في طوكيو أمس الاثنين 87 حالة وهو أقل عدد منذ الثاني من نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي.

وبلغت نسبة التأييد لرئيس الوزراء المنتهية ولايته يوشيهيدي سوجا 70 في المئة بعد فترة وجيزة من توليه منصبه قبل نحو عام لكنه تعرض لانتقادات شديدة بسبب أسلوب تصديه للجائحة مما دفعه للتنحي لإعطاء فرصة لوجه جديد لقيادة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم من خلال الانتخابات.

وهناك 13 منصبا وزاريا من أصل 20 تولاها مسؤولون ليست لديهم خبرة سابقة في تولي حقائب وزارية بما يتماشى مع تعهد كيشيدا بمنح فرص لشخصيات جديدة لكن أغلب الحقائب الأساسية ذهبت لحلفاء لآبي أو وزير المالية السابق أسو.

وأكيرا أماري الأمين العام للحزب الحاكم من أحد أقرب الشخصيات لآبي، وتعهد بميزانية إضافية كبيرة بعد الانتخابات وقال للصحفيين يوم الاثنين إن ذلك سيشمل خطوات للتقليل من وطأة الانقسامات الاجتماعية وأثر كوفيد-19.

ويحل شونيتشي سوزوكي محل أسو في وزارة المالية وهو زوج شقيقته الذي لا يحظى بالشهرة ويعتقد أنه سيواصل على الأرجح سياسة تقليص الإنفاق على النمو والإصلاح المالي.

وذهبت وزارة التجارة والصناعة إلى كويتشي هاجيودا، وهو حليف أيضا لآبي وكان يشغل منصب وزير التعليم.

واحتفظ وزير الدفاع نوبو كيشي بمنصبه وهو أخ لآبي. كما احتفظ وزير الخارجية توشيميتسو موتيجي بمنصبه أيضا بما يعكس نية كيشيدا لمواصلة مساعي آبي وسوجا لتعزيز دفاعات البلاد وتقوية علاقاتها الأمنية مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين والحفاظ في ذات الوقت على العلاقات التجارية مع الصين.