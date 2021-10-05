وفد جامعة الدول العربية يبحث مع البعثة الأممية الانتخابات العراقية

وذكر بيان لبعثة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن "السفير سعيد أبو علي – الأمين العام المساعد رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2021 والوفد المرافق له زار مقر بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق الــ UNAMI، حيث التقى برئيس مكتب المساعدة الانتخابية والمستشار الانتخابي الرئيسي أمير راين".وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء استعراض مسار العملية الانتخابية الجارية في العراق بمختلف مراحلها وابعادها، خاصة في ما يتعلق بالجوانب الفنية والتقنية المستمدة من الإطار القانوني الناظم للعملية الانتخابية التي تتم بمراقبة واسعة من الأمم المتحدة ومنظمات دولية وإقليمية أخرى بما فيها جامعة الدول العربية التي ستشارك بوفد من الخبراء في المجال الانتخابي، وذلك حرصاً من الجامعة العربية على دعم المسار الديمقراطي للعراق".وأشار إلى أن "رئيس مكتب المساعدة الانتخابية في الـــ UNAMI قدم عرضاً وافياً عن دور بعثة الأمم المتحدة في مختلف جوانب العملية الانتخابية، تلبية لدعوة جمهورية العراق وتنفيذاً لقرار مجلس الأمن ذو الصلة".

وتابع البيان: " كما بحث الجانبان آفاق التعاون والتنسيق بين البعثتين من منطلق الحرص المشترك على المساهمة في إنجاح العملية الانتخابية التي وفرت لها السلطات العراقية مختلف مقومات النجاح، وذلك من خلال الملاحظة والتقييم لمجريات هذا الاستحقاق الانتخابي".

ولفت إلى أن "الجانبين اتفقا على استمرار التنسيق والتعاون، فيما قدم رئيس بعثة الجامعة العربية الشكر والتقدير لما قدمته البعثة الأممية من دعم وأبدته من تعاون مع بعثة الجامعة العربية".

