بالصور.. قائد عمليات بغداد يتفقد مخازن مفوضية الانتخابات في جانب الكرخ

بغداد - ياسين صفوان - زار الفريق الركن قائد عمليات بغداد رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، احمد سليم مخازن الدعم اللوجستي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بمنطقة الدباش في جانب الكرخ.

وذكرت قيادة العمليات في بيان ورد لـ الخليج 365، أن " قائد عمليات بغداد احمد سليم زار مخازن الدعم اللوجستي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في منطقة الدباش، ورافقه في جولته اللواء الركن نائب القائد واللواء الركن قائد المقر المتقدم لعمليات بغداد الكرخ وقائد الفرقة الثانية شرطة اتحادية والعميد مدير قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد".



وأضاف البيان، أن "قائد عمليات بغداد اطلع خلال الزيارة على إجراءات الحماية والتدابير الأمنية المتخذة لتوفير مستوى عال من الحماية لمواد المفوضية المحفوظة في المخازن"، مؤكداً على "ضرورة تواجد مفارز الدفاع المدني وتعزيز ها بعجلات إطفاء لسرعة معالجة الحالات الطارئة أن وجدت شرعت، الأمر الذي يساهم في سهولة إتمام العملية الانتخابية المزمع اجرائها في العاشر من تشرين الأول المقبل".