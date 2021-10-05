شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز الإعفاء الكلى من الضريبة على منشآت المشروعات الصغيرة؟.. القانون يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سمحت المادة رقم 30 من قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، لمجلس الوزراء، الإعفاء الكلى أو الجزئى من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء.

ونصت المادة رقم 30 من قانون المشروعات المتوسطة على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلى أو الجزئى من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء.

ووفقا للقانون لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة فى هذا الشأن وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وذلك إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين.