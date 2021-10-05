شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض معدل الفقر وزيادة مؤشر جودة الحياة.. تعرف على 6 أرقام هامة لحياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت مبادرة حياة كريمة فى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال رفع مستوى المعيشة فى القرى الأكثر احتياجًا، وأحدثت المبادرة تغييرا جذريا فى واقع كثير من القرى الأكثر احتياجا فى الفترة الأخيرة.

تضمنت المرحلة الأولى التى انتهت فى ديسمبر الماضى 2020 رفع كفاءة 143 قرية فى 11 محافظة بجملة اعتماد مالى بلغ 5،5 مليار جنيه. التدفق المالى للمرحلة الأولى جاء على مرحلتين بواقع 3،3 مليار جنيه للعام المالى 2019-2020، و2،2 مليار جنيه للعام المالى 2020-2021. بلغ عدد الافراد المستفيدين من المبادرة خلال هذه المرحلة 1،8 مليون مواطن. انخفض معدل الفقر بمعدل 14 نقطة مئوية، وارتفع مؤشر الرفاه (جودة الحياة) بتحسن بلغ 18 نقطة مئوية. تحسنت التغطية بالصرف الصحى بلغ حوالى 46 نقطة مئوية. على صعيد توفير العمل اللائق فقد ساهمت المبادرة فى توفير 71 ألف فرصة عمل من خلال اتاحة مشروعات صغيرة بقيمة 438 مليون جنيه ضمن المرحلة الأولى .

ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة للمبادرة الرئاسية فى هذا الصدد: