شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عطل دام 6 ساعات .. فيسبوك تكشف عن السبب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شركة فيسبوك عملاق التواصل الاجتماعي إن تعديلات خاطئة في الإعدادات هي السبب الرئيسي وراء العطل الذي تسبب في حرمان 3.5 مليار مستخدم لمدة نحو ست ساعات من دخول مواقع فيسبوك وإنستجرام وواتساب.

بدأ انقطاع خدمات فيسبوك وإنستجرام وواتساب التابعين لها في حوالي الساعة 1200 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1600 بتوقيت جرينتش). وبدأت الخدمات تعود في حوالي الساعة 0545 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وقالت فيسبوك يوم الاثنين "اكتشفت فرقنا الهندسية أن تعديلات على أجهزة التوجيه (الراوتر) الرئيسية التي تنسق الحركة بين مراكز البيانات تسببت في مشاكل أدت إلى توقف الاتصال".