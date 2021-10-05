شكرا لقرائتكم خبر عن 1575 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت كوريا الجنوبية 1575 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم اليوم الثلاثاء.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 321 ألفا و352 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وانخفضت الإصابات بشكل طفيف عن 1673 إصابة تم تسجيلها يوم الاثنين.

وأضافت البلاد 11 وفاة جديدة لترتفع الحصيلة إلى .2524