الرئيس الامريكي مهنئا رئيس وزراء اليابان الجديد: نسعى لتعزيز التعاون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن البيت الأبيض، أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث هاتفياً الإثنين مع رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا وهنّأه على انتخابه.



وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان، إنّ الزعمين شدّدا خلال المكالمة على أن التحالف بين الولايات المتحدة واليابان "هو حجر الزاوية للسلام والأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وفي العالم".

وكان البيت الأبيض قال قبيل المكالمة، إنّ بايدن "يتطلّع للعمل من كثب مع رئيس الوزراء كيشيدا لتعزيز تعاوننا خلال الأشهر والسنوات المقبلة".

وأشاد الرئيس الأمريكي برئيس الوزراء الياباني السابق يوشيهيدي سوغا، وشكره على جهوده "لدفع التحالف بين الولايات المتحدة واليابان قدماً".

وصباح الإثنين انتخب البرلمان الياباني فوميو كيشيدا البالغ من العمر 64 عاماً، رئيساً للوزراء بعدما فاز الأسبوع الماضي بزعامة الحزب الحاكم.

وما لبث أن كشف رئيس الوزراء الجديد عن تشكيلته الحكومية التي ضمّت وجوهاً جديدة وأخرى من الحرس القديم.

وتولّى كيشيدا السلطة إثر تقديم الحكومة المنتهية ولايتها بقيادة يوشيهيدي سوغا (72 عاماً) استقالتها صباح الإثنين.

وبعدما أمضى عاماً واحداً فقط في السلطة خسر سوغا شعبيته بسبب طريقة إدارته للأزمة الصحية الناجمة عن كوفيد-19 وإصراره على استضافة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في طوكيو رغم كل المخاطر.