شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام هامة عن الدعم المقدم للأطفال فى مصر ضمن "حياة كريمة".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت مبادرة حياة كريمة فى الحفاظ على حقوق الأطفال فى مصر وتقديم مستوى أفضل للخدمات التى يحصلون عليها من تعليم وغيرها من القطاعات الأخرى، حيث بلغ عدد الأطفال المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة 5,3 مليون طفل بنسبة 44% من إجمالى عدد الأسر.

بلغ عدد الأطفال المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة 5,3 مليون طفل بنسبة 44% من إجمالى عدد الأسر. دعمت الحكومة الطالب بمبلغ شهرى قيمته 80 جنيها إذا ما كان مقيدًا بالمرحلة الابتدائية. دعمت الحكومة الطالب بمبلغ شهرى قيمته 100 جنيه للمرحلة الإعدادية. دعمت الحكومة الطالب بمبلغ شهرى قيمته 140 جنيها للمقيدين بالمرحلة الثانوية. إعفاء 5.5 مليون طالب فى مراحل التعليم قبل الجامعى من المصروفات الدراسية. دفع رسوم التعليم المدرسى لأكثر من 1,5 مليون طالب من غير المستفيدين من الدعم النقدى.

ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول برنامج تكافل وكرامة للأطفال فى مصر: