شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تنجح فى زيادة الأسر المستحقة لبرامج الحماية الاجتماعية لـ9.3 مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت مبادرة حياة كريمة فى إحداث نقلة كبيرة فى مستوى معيشة المواطنين، وقلصت الفارق الطبقى بين القرى الأكثر احتياجا والمدن الجديدة، وبلغ عدد الأسر المستحقة لبرامج الحماية الاجتماعية 9.3 مليون أسرة بإجمالى 31 مليون مواطن مصرى خلال العام الحالى.

وساهمت المبادرة فى وصول الدعم لمستحقيه وتقديم دعم نقدى مباشر لآلاف الأسر المحتاجة وتطورت نسبة الإناث المستفيدات من الدعم النقدى المشروط ضمن برنامج تكافل وكرامة والمقيدات بنظام البطاقات الذكية مقارنةً بنسبة الذكور، كذلك ازدادت مخصصات الموازنة للدعم النقدى بفارق خمس أضعاف ما بين عامى 2014 إلى العام الحالى لتصل إلى 19 مليار جنيه.

واستهدف مبادرة حياة كريمة إنشاء وتطوير 1250 وحدة رعاية صحية خلال الفترة المقبلة وذلك وفقا للبرنامج الذى وضعته المبادرة لتطوير قطاع الصحة فى مصر ضمن حزمة الاستثمارات المقدمة والتى تتخطى 700 مليار جنيه فى ثلاث سنوات لدعم وتطوير القرى الأكثر احتياجا فى مصر.