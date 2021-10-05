شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة تعثر على جثة سباح فقد في ميناء سيدني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عثرت شرطة نيو ساوث ويلز مساء الاثنين على جثة رجل يبلغ من العمر 38 عاما ، فقد بينما كان يسبح في ميناء سيدني في وقت سابق من اليوم.

وذكرت الشرطة اليوم الثلاثاء أنه تم استدعاء خدمات الطوارئ حوالى الساعة (05:10) مساء بالتوقيت المحلي (06:10 بتوقيت جرينتش) بعد ان " اختفى الرجل تحت الماء " بينما كان يسبح نحو يخت كان راسيا قبالة شاطئ في ميدل هيد بحديقة ميناء سيدنى الوطنية مع مجموعة من الاشخاص.

وتم انتشال الجثة بعد حوالى ثلاث ساعات. ولم يتم التعرف رسميا بعد على هوية الرجل. وقالت الشرطة إن الطبيب الشرعي سيعد تقريرًا.