شكرا لقرائتكم خبر عن تدفق صخور نارية من بركان لا بالما الإسبانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات في جزيرة لا بالما الإسبانية، أمس، إنها تشدد مراقبتها للبركان ثائر، بعد انهيار جزء من فوهة البركان وإطلاق سلسلة من الحمم البركانية السائلة.

وأوضحت ماريا خوسيه بلانكو ، مديرة معهد ناشيونال جيوغرافيك في جزر الكناري، أن الحفرة كانت "مثل السد". عندما انهار جزء من جداره ، تدفقت الصخور النارية المنصهرة من "بحيرة الحمم البركانية" في الداخل.

كما هزت المزيد من الزلازل الجزيرة أمس الاثنين، على الرغم من أن المسؤولين قالوا إنهم كانوا في أعماق الأرض ولم يكن من المتوقع أن يتسببوا في شقوق جديدة.