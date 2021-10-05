محمد الفلاح - شكري: مصر أزالت الشوائب القديمة مع قطر

الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن علاقات بلاده مع قطر تسير بشكل جيد، وتم إزالة شوائب الماضي، وبدء صفحة جديدة من التعاون.



وأضاف شكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية TeN، الإثنين: إن "الصفحة الجديدة مع قطر قائمة على مبادئ الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتصفية كل ما يتعلق بتوتر وقضايا عالقة بين البلدين".

وعن العلاقات مع تركيا، قال وزير الخارجية المصري، لازالت هناك قضايا معلقة يجب على الجانب التركي اتخاذ خطوات أكثر تأثيرا فيها، وتكون ملبية لما طرح، وعندما يكون هناك مجال للتقدم في إطار بعض الإجراءات التي اتخذت ونأمل أن يتم البناء عليها حتى يتم العودة إلى علاقات طبيعية.

وحول الأزمة الليبية، شدد شكري على ضرورة سحب القوات الأجنبية من ليبيا بالتدريج، وذلك وفقا لخطة متفق عليها، فنحن نرى في هذه المرحلة أهمية إرساء المبدأ، وعلى الحكومة الليبية أن تصيغ الخطة بالشكل الذي يتم لخروج القوات.

وأوضح أن مجلس الأمن يلعب دور في خروج القوات الأجنبية من ليبيا، وهناك مبادرات تقوم بها دول مؤثرة، ونحن نقر بالمبدأ وهو متوافق عليه دوليا في قرار مجلس الأمن ومفردات برلين ومنتدى الحوار الوطني الليبي، وبالتالي يجب أن يحترم وأن توضع آلية تنفيذية لتحقيق هذا الهدف.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري، إن بلاده تتفق مع مصر بشأن ضرورة سحب القوات الأجنبية من ليبيا.

وأضاف لافروف أن العلاقات الروسية المصرية "تشهد تطورا على الصعيد الاقتصادي وأيضا في مجال السياحة"، مشيرا إلى أنه تبادل ونظيره المصري الوضع في ليبيا، واتفق الاثنان على ضرورة سحب القوات الأجنبية من ليبيا تدريجيا.