محمد الفلاح - إيران تعترف: 3 هجمات ضربت مواقعنا النووية

الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، الإثنين، أن المنشآت النووية تعرضت خلال العام الماضي لثلاثة هجمات.



ورغم أن هذه التصريحات تعد اعترافا إيرانيا صريحا بتعرض منشآتها لهجمات، اكتفى كمالوندي في مقابلة صحفية، بالكشف عن عدد الهجمات، دون أن يحدد نوعيتها وأضرارها وتداعياتها.

وزعم كمالوندي، في مقابلته التي نشرها موقع "انتخاب" الإخباري الإيراني، قائلا إن "ظروفنا الآن جيدة جداً رغم أنّ منشآتنا النووية تعرضت إلى 3 عمليات تخريبية خلال العام الماضي"، مشيراً إلى أن "تلك الهجمات كانت قوية للغاية".

وتابع كمالوندي: "لو لم تكن المنشأة النووية الإيرانية قوية ومؤمنة لكانت الهجمات مدمرة".

وأضاف: "تخصيبنا لليورانيوم بنسبة 60%، وأجهزة الطرد المركزي الجديدة والحديثة التي بدأنا بإنتاجها خير دليل على ذلك".

وفي مطلع يوليو/تموز العام الماضي، كشفت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عن وقوع انفجار وحريق في منشأة "نطنز" النووية الواقعة بمحافظة أصفهان وسط إيران.

وأكدت تقارير أجنبية أن هذا الهجوم أدى إلى توقف عمليات تخصيب اليورانيوم وتضرر عدد من أجهزة الطرد المركزية، خاصة وأن منشأة نطنز هي أهم موقع نووي في إيران.

وعادة ما تتهم إيران إسرائيل بالوقوف وراء الهجمات التي تستهدف المواقع النووية والعسكرية والأمنية في البلاد.

وتعلن إسرائيل صراحة أنها لن تسمح لإيران بإنتاج قنبلة أو أسلحة نووية، وتتعهد بمواصلة استهداف البرنامج النووي الإيراني.