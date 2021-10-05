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محمد الفلاح - بـ28 جريمة.. الحوثي يتصدر قائمة منتهكي الصحافة باليمن

الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

تصدرت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا قائمة الانتهاكات بحق الصحفيين في اليمن وفق تقرير ربع سنوي حديث.



وأظهر التقرير الصادر عن، نقابة الصحفيين اليمنيين خلال الربع الثالث من العام 2021 ، أن الحريات الصحفية تعيش وضعا حرجا، مع استمرار حالة العنف والعدائية تجاه الصحافة والصحفيين.

وارتكب الحوثيون 50 % من إجمالي الانتهاكات بواقع 13 حالة من إجمالي 28 حالة انتهاك وثقها تقرير نقابة الصحفيين فى اليمن .

ورصدت النقابة 28 حالة انتهاك تعرض لها الصحفيون والمؤسسات الإعلامية ابتداء من 1 يوليو حتى نهاية سبتمبر 2021، منها 8 حالة اختطاف واعتقال وملاحقة بنسبة 29% من إجمالي الانتهاكات.

كما وثق التقرير 4 حالات تعذيب لصحفيين في المعتقلات بنسبة 14% و 4 حالات حرمان من التطبيب والرعاية الصحية للمختطفين بنسبة 14%، و 4 حالات تهديد وتحريض على صحفيين بنسبة 14% و 3 حالات منع من التصوير ومصادرة كاميرات مصورين بنسبة 11% .

كما رصد التقرير حالتي إيقاف لوسائل إعلام بنسبة 7%، وحالتي مداهمة لمنازل صحفيين بنسبة 7% وحالة واحدة إيقاف عن العمل.

وتوزعت الـ 8 حالات احتجاز للحرية والملاحقة إلى 3 حالات ملاحقة لصحفيين وحالتي اختطاف، إضافة إلى حالتي اعتقال وحالة توقيف .

وأشار التقرير إلى أنه لا يزال 10 صحفيين مختطفين لدى مليشيات الحوثي 4 منهم صدرت بحقهم أحكام جائرة بالإعدام وأوقفت إجراءات محاكمتهم وتصر على المساومة بقضيتهم وإخضاعهم لعملية تبادل المختطفين والأسرى في خطوة ترفضها نقابة الصحفيين وتطالب بسرعة الإفراج عنهم ومعاقبة كل من تسبب بمعاناتهم التي تدخل عامها السابع.

ويتشارك تنظيم القاعدة مع مليشيات الحوثي في الانتهاكات ضد الصحفيين حيث لايزال الصحفي محمد قائد المقري مغيبا لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ العام 2015.

كما رصدت النقابة 4 حالات تعذيب للصحفيين المختطفين لدى جماعة الحوثي منذ العام 2015 وهم عبدالخالق عمران، وتوفيق المنصوري، وأكرم الوليدي، وحارث حميد و 4 حالات حرمان للزملاء الأربعة المختطفين من حق التطبيب والرعاية الصحية.

ووثق التقرير 4 حالات تهديد وتحريض طال صحفيين، نسبت ثلاث حالات منها لمجهولين وحالة واحدة لجماعة الحوثي.

وأشار التقرير إلى نهب مليشيات الحوثي رواتب مئات الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام الرسمية منذ بداية الحرب، ما خلق أوضاعا سيئة يعيشها الصحفيون رغم المطالبات المتكررة بصرفها، وهو المطلب الذي لا تزال نقابة الصحفيين تطالب به حتى اليوم.

والربع الثاني من العام الجاري، أظهر تقرير لنقابة الصحفيين اليمنيين أن الحريات الإعلامية قد تعرضت منذ بداية الحرب لأكثر من 1400 انتهاك بينها 38 حالة قتل طالت صحفيين ومصورين وعاملين إعلاميين.

وأضحت اليمن منذ إندلاع الحرب الأهلية أواخر2014 من أخطر الأماكن على حياة الصحفيين وسلامتهم، ناهيك عن حالة الإفلات من العقاب المستشرية في اليمن في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، وفق تقارير دولية.