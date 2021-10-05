اليوم.. انطلاق دور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - تنطلق أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، بدور الانعقاد الثاني، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسة العامة اليوم الساعة الحادية عشر، لإعلان قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم 419، لسنة 2021 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول.

وكان رئيـس جمهـورية مصر العربية أصدر القرار رقم (300) لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الأول.

وكان المستشار محمود عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أعلن عن الاستعداد التام للجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني للمجلس، والتى ستنعقد اليوم الثلاثاء المقبل، الموافق 5 من شهر أكتوبر المقبل 2021.

جاء ذلك خلال لقاء المستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، مع المحررين البرلمانيين، الأربعاء الماضي، والذي تناول الاستعدادات الخاصة ببدء دور الانعقاد الثاني للمجلس.

وقال أمين عام مجلس الشيوخ: الاستعدادات لدور الانعقاد الثاني، شملت إجراء بعض التجديدات في القاعة الرئيسية الخاصة بالجلسة العامة، بالإضافة إلى تجديد ورصف الشوارع الداخلية حول المبنى داخل المجلس، مشيرا إلى أن أعمال التجديد والصيانة والتطوير ستنتهي يوم الجمعة المقبل.

ولفت الأمين العام لمجلس الشيوخ، إلى أنه من المتوقع أن يعقد مكتب المجلس اجتماعا قبل انعقاد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد، لمناقشة خطة عمل المجلس والأنشطة الخاصة بالمجلس وجدول الأعمال.

يشار إلى أنه صدر القرار رقم 419 لسنة 2021، من رئيس الجمهورية، بدعوة مجلس الشيوخ لافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول، يوم الثلاثاء، الموافق الخامس من أكتوبر المقبل.

كما تشهد جلسة الأربعاء إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس بفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.​