مارك زوكربيرج بعد عودة "فيسبوك": نعرف كم تعتمدون علينا

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن مارك زوكربيرج مؤسس موقع التواصل "فيسبوك" عن عودة خدمات شركته (فيسبوك وإنستجرام وواتساب وماسنجر) اليوم الثلاثاء للعمل مجددًا بعد انقطاع دام 7 ساعات متواصلة.

وكتب "زوكربيرج" -عبر حسابه الرسمي بـ "فيسبوك": "فيسبوك وإنستجرام وواتساب وماسنجر عادت للعمل الآن. نأسف على عطل اليوم.. نعرف كم تعتمدون على خدماتنا للبقاء على تواصل مع الأشخاص الذين تهتمون بهم".

وتراجعت الثروة الشخصية لمارك زوكربيرج بنحو 7 مليارات دولار في ساعات قليلة، ما أدى إلى تراجعه قليلاً على قائمة أغنى أغنياء العالم، بعدما أبلغت مديرة إنتاج سابقة بموقع فيسبوك عن مخالفات وبعد تعطل بعض تطبيقات ومنتجات الشركة.

وتسببت عمليات بيع إلى تراجع سهم عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بنحو 5% الإثنين، بعد تراجعه بنحو 15% منذ منتصف سبتمبر.

شبكة تطبيقات فيسبوك يستخدمها أكثر من 7ر2 مليار شخص يوميا في المتوسط.



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