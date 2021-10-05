كورونا بالدول العربية.. العراق في صدارة الإصابات اليومية ولا وفيات بالبحرين

محمد اسماعيل - القاهرة - السعودية - (أ ش أ)

سجل العراق أكثر الدول العربية تسجيلا للإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، فيما لم تسجل البحرين أي وفيات بالفيروس لليوم الثالث على التوالي.

ففي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1956 إصابة جديدة و27 وفاة، و3184 حالة شفاء.. ليصل إجمالي الإصابات إلى مليوني و11 ألفا و634 حالة، والوفيات إلى 22 ألفا و392 حالة، والشفاء إلى مليون و925 ألفا و653 حالة بنسبة 95.7%.

كما أعلنت الوزارة وصول شحنات جديدة من لقاح (فايزر) المضاد لفيروس كورونا إلى العراق.. مشيرة إلى أنه تم توزيع اللقاحات على كافة محافظات العراق بما فيها إقليم كردستان.

وشهدت البحرين لليوم الثالث على التوالي عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بالفيروس، فيما سجلت 62 إصابة جديدة، وتعافي 89 حالة ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 273 ألفا و238 حالة.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 53 إصابة و3 وفيات، فيما تعافى 40 حالة.. ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 547 ألفا و315 حالة، والوفيات إلى 8 آلاف و727 حالة، والشفاء إلى 536 ألفا و370 حالة.

أما في السودان، سجلت وزارة الصحة 8 إصابات جديدة و3 وفيات.. ليرتفع العدد الكلي للمصابين إلى 38 ألفا و632 حالة، والوفيات إلى 2909 حالات.

وفي فلسطين، قالت وزيرة الصحة مي الكيلة إنه تم تسجيل 12 وفاة و1559 إصابة، و1488 حالة شفاء.. موضحة أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 93.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.6%، والوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وفي الإمارات، ‌‎أعلنت وزارة الصحة 189 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة، وتعافي 287 حالة.. ليصل إجمالي الإصابات إلى 736 ألفا و897 حالة، والوفيات إلى 2103 حالات، والشفاء إلى 729 ألفا و835 حالة.

وقدمت الوزارة 31 ألفا و923 جرعة من لقاح كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، بإجمالي 20 مليونا و228 ألفا و472 جرعة.

من جانبه، سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا 719 إصابة جديدة و16 وفاة و1444 حالة شفاء.. ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 342 ألفًا و558 حالة، والوفيات إلى 4 آلاف و702 حالة، والشفاء إلى 263 ألفًا و860 حالة.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 224 إصابة جديدة و8 وفيات، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 626 ألفا و198 حالة، والوفيات إلى 8 آلاف و356 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 598 ألفا و180 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة المغربية ، اليوم تسجيل 228 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 935 ألفا و560 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بإن مجموع التحاليل التى جرت، عقب إجراء 6600 من الفحوصات ، قد بلغ 8 ملايين 826 ألفا و529 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب، وتم تسجيل 16 وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 14ألفا 355، كما تم تسجيل 829 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 910 آلاف 540.

وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 11 وفاة و1222 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10 آلاف و753 وفاة و827 ألفا و504 إصابات، بينما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 803 آلاف و923 شخص بإضافة 870 حالة شفاء جديدة من الفيروس.

كما أكدت الصحة الأردنية أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 3 ملايين و740 ألفا و683 شخصا فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3 ملايين 322 ألفا و183.

وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل ١٢٦ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و٤ حالات وفاة، فيما تماثل ٩١ مريضا للشفاء، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة -في بيان- أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ ٢٣٠ ألفا و٩١٥ حالة، فيما وصل العدد الإجمالي للوفيات إلى ٥ آلاف و٨٢٦ حالة، ويتواجد حاليا ١٦ مريضا في العناية المركزة، بينما بلغ إجمالي حالات الشفاء ١٣٩ ألفا و٧١٠ أشخاص.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب فيروس كورونا من الساعة الحادية عشرة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا في اليوم التالي في العديد من الولايات الجزائرية من بينها الجزائر العاصمة.

وفي موريتانيا ، أعلنت وزارة الصحة أنها سجلت خلال 24 ساعة الماضية 23 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تعافى 58 مصابا، ليصل بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 36186 فيما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 34892، ووصل إجمالي الوفيات إلى 778.