البنتاغون يدرس وجود تهديد أمني.. عطل مفاجئ في فيسبوك وإنستغرام وواتساب على مستوى العالم

المنامة - ياسر ابراهيم - يواجه الملايين من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية في العالم عطلا على شبكة الإنترنت، فقد تعطل موقع شركة فيسبوك، إضافة إلى تطبيقي إنستغرام وواتساب، إلى جانب موقعي غوغل وأمازون، فيما قالت وزارة الدفاع الأميركية إنها تدرس إمكان وجود تهديد أمني على خلفية ما يحدث لوسائل التواصل الاجتماعي.



وأشار موقع "داون ديتكتور" (Down detector) -المعني برصد أعطال الإنترنت- إلى انقطاع خدمات شبكات التواصل الاجتماعي الثلاث في مناطق مكتظة بالسكان -بينها واشنطن وباريس- وبدأ الإبلاغ عن الخلل نحو الساعة 15:45 بتوقيت غرينتش. كما أشار الموقع نفسه إلى بلاغات عن عطل في تطبيق "تيك توك".



ووجد مستخدمو فيسبوك في المناطق التي شهدت انقطاع خدمته رسالة تشير إلى وجود عطل في نظام اسم النطاق، وأن العمل يجري لحلّه.



وفي الوقت نفسه، تعطلت منصة واتساب الخاصة بعملاق وسائل التواصل الاجتماعي أيضا عند كثير من المستخدمين، وتوقفت خدمات "ماسنجر".



وقال المتحدث باسم فيسبوك آندي ستون عبر تويتر "ندرك أن البعض يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا. ونعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، نعتذر عن أي إزعاج".



وكتب حساب إنستغرام على تويتر "يواجه إنستغرام وأصدقاؤه وقتا صعبا الآن، وقد تواجهون مشكلة في استخدامها. تحملوا معنا، نحن نعمل على حل ذلك".



أما حساب واتساب الرسمي فكتب على تويتر "ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشاكل في استخدام واتساب الآن. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها وسنرسل تحديثًا هنا في أقرب وقت ممكن. شكرا لصبركم".



وأفاد موقع "داون ديتكتور" بورود بلاغات عن وقوع أعطال في مواقع غوغل وأمازون وتويتر. كما أفادت تقارير بوقوع أعطال في الهاتف الجوال بالولايات المتحدة.



وعلى الفور، تراجعت أسهم شركة فيسبوك بنسبة 5.3%، ووصل سعر السهم الواحد إلى 325 دولارا أميركيا، مقارنة بسعره في بدء التعاملات، الذي كان يبلغ 335 دولارا أميركيا في الساعات الأولى من صباح اليوم.



خطر على السمعة

ونقلت الجزيرة عن مصادر، أن مذكرة داخلية لفيسبوك تقول إن فريقا تقنيا يحاول إصلاح الخلل يدويا، كما نقلت نيويورك تايمز عن مذكرة داخلية -أيضا- لفيسبوك تقول إن انقطاع خدماتها يشكل خطرا كبيرا على سمعتها وعلى الناس.



وأضافت نيويورك تايمز أن طاقم مصغر من فيسبوك يحاول إعادة برمجة خوادم الشركة يدويا، وذكرت مراسلة نيويورك تايمز أن تعطل البطاقات الإلكترونية لموظفي فيسبوك منع دخولهم مقار الشركة لتقييم أسباب العطل.



فيما نقلت "وول ستريت جورنال" (Wall Street Journal) عن مصادر أن انقطاع خدمات فيسبوك أدى لأعطال في وسائل الاتصال الداخلي للشركة وتطبيقات عمل الموظفين.



وقال مسؤول في واتساب لشبكة "إن بي سي" (NBC) لا شيء يعمل في مبنى الشركة سوى البريد الإلكتروني.



من جهته قالت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون إنها تدرس إمكان وجود تهديد أمني على خلفية ما يحدث لوسائل التواصل الاجتماعي.



وكشفت صحيفة "بلومبيرغ" (Bloomberg) عن خسائر الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" مارك زوكربيرغ التي بلغت 7 مليارات دولار خلال ساعات بسبب تعطل تطبيقات فيسبوك. كما تراجعت أسهم مواقع التواصل الاجتماعي تراجعا حادا في بورصة وول ستريت.



المصدر: الجزيرة + وكالات