محمد الفلاح - الجيش اليمني يتحدى الحوثي: لن ترهبنا صواريخ إيران

الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

تحدى رئيس أركان الجيش اليمني، الفريق الركن صغير بن عزيز، الإثنين، مليشيات الحوثي الانقلابية، قائلا "لن ترهبنا صواريخ إيران".



وكانت مليشيا الحوثي حاولت استهداف منزل رئيس هيئة أركان الجيش اليمني، في هجوم صاروخي فاشل، الأحد.

وقتل في الهجوم الصاروخي طفلان، وأصيب أكثر من 33 شخصا معظمهم من النساء والأطفال، فضلا عن تدمير أكثر من 12 منزلاً بشكل كلي وجزئي.

وقال "بن عزيز" من على أنقاض المنازل المدمرة: "لن ترهبنا الصواريخ الإيرانية للمليشيا الإرهابية وسنمضي في مشروع الحياة الكريمة والعدالة والمساواة والدفاع عن كرامة اليمنيين وحريتهم وعن عروبتهم".

وأكد المسؤول العسكري أن "المليشيات الحوثية الإرهابية الكهنوتية المدعومة من إيران، مجرّدة من القيم والأخلاق وأن مشروعها هو الدمار والخراب وقتل النساء والأطفال".

كما أكد أن "مليشيات الحوثي الإرهابية دأبت على استهداف المناطق الآمنة والمدنيين داخل مأرب دون أي مراعاة للجانب الأخلاقي والإنساني".

وأضاف بن عزيز: "يعلم الجميع على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي أنه لا يوجد بداخل مدينة مأرب سوى المواطنين والأطفال والنساء الأبرياء، وليست ثكنة عسكرية وأن الأبطال المقارعين لهذه المليشيا هم في جبهات القتال".

وتابع: "سنمضي واثقين بالله أننا سننتصر على هذا المشروع وسنقتلع هذه النبتة الخبيثة الإمامية الكهنوتية المدعومة إيرانياً، وإن كتبت لنا الشهادة فقد غرسنا في الأجيال خلفنا الحرية والكرامة والدفاع عن الإنسانية".

وأشار رئيس الأركان اليمني إلى أن "مشروع الحوثي سينتهي ويندثر وأن مشروع الحياة سينمو ويزدهر بفضل الله ثم بفضل جهود أبطال الجيش والمقاومة والقبائل المساندة"، مؤكداً أن "النصر آت لا محالة".