محمد الفلاح - مجزرة مأرب.. حصيلة جديدة لإرهاب الحوثي

الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

كشفت حصيلة جديدة، الإثنين، لهجوم الحوثي في مأرب، عن ارتفاع أعداد القتلى إلى 4 مدنيين بينهم طفلان وإصابة أكثر من 31 آخرين.



فالحصيلة الصادرة عن منظمة "أطباء بلا حدود"، أكدت أن الهجمات الصاروخية الحوثية في منطقة الروضة الجديدة في محافظة مأرب، تسببت، في إصابة عدد من المدنيين ، ومقتل أربعة أشخاص على الأقل ، بينهم طفلان.

وتعد حصيلة المنظمة الدولية دليل آخر على جريمة الحوثي في مأرب وذلك عقب الروايات التي تداولتها وكالات أنباء دولية وأخرى حوثية تزعم أن الـ3 صواريخ باليستية طالت هدفا عسكريا.

وأعربت منظمة أطباء بلا حدود، ⁧‫في بيان، عن قلقها البالغ إزاء تأثير الاشتباكات الأخيرة في محافظة ⁧‫مأرب‬⁩ على المدنيين، وحثت الأطرافالمتحاربة بشدة على تجنب وقوع أي إصابات أو وفيات بين المدنيين خلال الاشتباكات الجارية في مأرب وكذلك في المستقبل. ⁧‬⁩

وأوضح البيان، أن فريقا من أطباء بلا حدود يعمل في قسم الطوارئ في مستشفى مأرب العام عالج بالاشتراك مع موظفين آخرين 14 شخصا ؛ ثمانية منهم في حالة حرجة ، بينما وصل أربعة متوفين إلى المستشفى.

وأشار إلى أن جميع المرضى الذين تم استقبالهم في مستشفى مأرب العام كانوا من المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال ،فيما تم نقل ضحايا آخرين لمستشفيات أخرى في المحافظة الغنية بالنفط والغاز.

ووصف منسق مشروع منظمة أطباء بلا حدود في مأرب آلن مورفي، الهجوم الصاروخي الحوثي بـ"مثالا آخر على الآثار المروعة للنزاع بالنسبة لسكان اليمن" وذلك بعد قرابة 7 أعوام من الحرب .

والأحد، قالت مصادر حقوقية، أن 3 مدنيين قتلو وأصيب 20 آخرون، الأحد، في هجوم إرهابي نفذته مليشيا الحوثي بواسطة 3 صواريخ باليستية على مدينة مأرب، شرقي اليمن.

لكن حصيلة رسمية كشفت في وقت لاحق أن طفلان قتلوا وأصيب 33 مدنياً آخرين تفاوتت اصابتهم بين الخطيرة والمتوسطة.

كما تضرر 12 منزلاً بينهم 4 منازل تضررت كلياً، إلى جانب تدمير 8 سيارات تابعة للمواطنين في الحي وفق الاحصائية الرسمية.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن الهجمات الصاروخية على مأرب خلفت أكثر من 440 قتيلا مدنيا بينهم 61 طفلا و37 امرأة وإصابة 914 بينهم124 طفلا و73 امرأة وذلك منذ ديسمبر 2014 وحتى يونيو 2021.