شكرا لقرائتكم خبر عن تعطل واتساب في أمريكا بعد عودته بدقائق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بعد دقائق قليلة من عودة تطبيق فيسبوك وواتساب للعمل، تعطل تطبيق واتساب مرة أخرى في الولايات المتحدة، دون معرفة السبب.

وتسعى شركة فيسبوك إلى حل سريع لهذه المشكلة الطارئة التي سببت أزمة كبيرة وخسرت الشركة مليارات الدولارات في ساعات قليلة.