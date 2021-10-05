شكرا لقرائتكم خبر عن تعطل واتساب في أمريكا بعد عودته بدقائق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
بعد دقائق قليلة من عودة تطبيق فيسبوك وواتساب للعمل، تعطل تطبيق واتساب مرة أخرى في الولايات المتحدة، دون معرفة السبب.
وتسعى شركة فيسبوك إلى حل سريع لهذه المشكلة الطارئة التي سببت أزمة كبيرة وخسرت الشركة مليارات الدولارات في ساعات قليلة.
كانت هذه تفاصيل خبر تعطل واتساب في أمريكا بعد عودته بدقائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.