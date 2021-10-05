شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل الأمريكية»: لن نعلق على أي فرضية قرصنة إلكترونية ومازلنا نراقب الوضع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قالت المتحدثة بِاسم وزارة العدل الأمريكية نيكول: “لن نعلق على أي فرضية قرصنة إلكترونية حتى الآن ومازلنا نراقب الوضع”، وفقا لـ”سكاي نيوز عربية”.

وانخفض سعر سهم فيسبوك عقب تعطل قدرة المستخدمين على الوصول إلى حساباتهم نتيجة العطل المفاجئ الذي شمل كلا من انستجرام وواتساب، وخسرت شركة فيسبوك نحو 20 مليار دولار وانخفضت القيمة السوقية لها لتصل إلى 967 مليار دولار.

كما هبط سهم شركة فيسبوك 5.8%، ووصل سعره إلى 322.7 دولار، ما أدى إلى خسارة مؤسس شركة فيسبوك «مارك زوكربيرج»، 6 مليارات دولار.

ومن جانبها، قالت المتحدثة بِاسم البيت الأبيض: «مواقع التواصل الاجتماعي أثبتت أن العمل وفق قيودها الذاتية لم ينجح».

وأضافت: «ما كشف عنه بشأن فيسبوك بالأمس مزعج وسنواصل دعم جهود الإصلاح الجذري للمشكلات الراهنة».