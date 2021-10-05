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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد «الكوميكسات الساخرة».. هاشتاق facebookdown# يتصدر قائمة الترند العالمية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
اجتاح هاشتاقfacebookdown# العالم، حيث تصدر قائمة الترند العالمية بأكثر من مليون تغريدة، وذلك بعد مرور ساعات على تعطل موقع التواصل الاجتماعي الأشهر “فيسوك” والذي يسيطر على واتساب وانستغرام.
ولم تخل تغريدات ومشاركات النشطاء من السخرية، من خلال كوميكسات وفيديوهات ساخرة مما حل بفيسبوك، بينما كان “مدير التحفيل” تطبيق تويتر وتليغرام.
ونعرض لكم في هذا التقرير بعض من التغريدات والكوميكسات الساخرة:
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