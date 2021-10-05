شكرا لقرائتكم خبر عن عودة فيسبوك وواتساب وإنستغرام للعمل بالولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - عودة فيسبوك وواتساب وإنستغرام للعمل مجدداً في الولايات المتحدة بعد تعطل لأكثر من 4 ساعات. كما بدأت العودة تدريجيا للمواقع في بعض الدول الأخرى.

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