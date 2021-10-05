شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. موقع فيسبوك يختفي تماما من شبكة الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير لأول مر منذ انطلاقه على الشبكة العنكبوتية، اختفى موقع فيسبوك تماما عن شبكة الإنترنت. وبسبب استمرار العطل المفاجيء بات الوصول إليه غير ممكن. وقد أدى استمرار العطل إلى انهيار في شركة فيسبوك، وخسارة بمليارات الدولارات بسبب نزيف مستمر في الأسهم.

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