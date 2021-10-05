شكرا لقرائتكم خبر عن قطار الأعطال يصل إلى “سناب شات”.. والأزمة تتعقد أمام الموظفين لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365-فريق التحرير:

يبدو أن تطورات الأحداث تحدث سريعًا، فبعد العطل الذي شل فيسبوك وواتساب وانستغرام، اشتكى عدد كبير من مستخدمى ” سنا بشات ” من مشاكل تقنية في التطبيق.

ورصدت وكالات أنباء بلاغات عن مشكلات تقنية في تطبيق “سناب شات”، بعد فيسبوك وانستغرام.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز في تطورات الأزمة أن موظفو فيسبوك لا يستطيعون الدخول إلى الخوادم لإصلاحها.

موقالت الصحيفة، إن موظفو فيسبوك يعانون من عدم قدرة الأبواب على قراءة بطاقاتهم التعريفية.

يذكر أن انقطاع خدمات فيسبوك وإنستغرام وواتس آب مستمر منذ أكثر من 6 ساعات

وتسبب العطل المفاجئ في شركة فيسبوك المسيطرة أيضا على واتساب وانستغرام، إلى خسارة فادحة للشركة، التي انخفض سعر السهم فيها بشكل كبير.

وخسرت شركة فيسبوك نحو 20 مليار دولار وانخفضت القيمة السوقية لها لتصل إلى 967 مليار دولار.

وهبط سهم شركة فيسبوك 5.8% و وصل سعره إلى 322.7 دولار ما أدى إلى خسارة مؤسس شركة فيسبوك مارك زوكربيرج مبلغ 6 مليارات دولار.