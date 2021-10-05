شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الإنستقرام والواتساب والفيسبوك للعمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت "فيسبوك" عبر تغريدة في "التويتر" : إلى المجتمع الضخم من الأشخاص والشركات حول العالم الذين يعتمدون علينا: نحن آسفون، لقد عملنا بجد لاستعادة الوصول إلى تطبيقاتنا وخدماتنا ويسعدنا الإبلاغ عن عودتهم عبر الإنترنت الآن".

وعادت تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك - انستقرام - واتساب) للعمل مجددا لدى بعض المستخدمين حول العالم تدريجيا، وذلك بعد عطل دام لأكثر من 6 ساعات وفقا لـ -الإخبارية-.

فيما تداول بعض المغردين عبر "التويتر" أن العطل مازال قائمًا.