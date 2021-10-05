اخبار العالم

عودة الإنستقرام والواتساب والفيسبوك للعمل

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الإنستقرام والواتساب والفيسبوك للعمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت "فيسبوك" عبر تغريدة في "التويتر" : إلى المجتمع الضخم من الأشخاص والشركات حول العالم الذين يعتمدون علينا: نحن آسفون، لقد عملنا بجد لاستعادة الوصول إلى تطبيقاتنا وخدماتنا ويسعدنا الإبلاغ عن عودتهم عبر الإنترنت الآن".

وعادت تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك - انستقرام - واتساب) للعمل مجددا لدى بعض المستخدمين حول العالم تدريجيا، وذلك بعد عطل دام لأكثر من 6 ساعات وفقا لـ -الإخبارية-.

فيما تداول بعض المغردين عبر "التويتر" أن العطل مازال قائمًا.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا