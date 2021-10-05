تعطل 'واتساب' مرة أخرى في مناطق عدة من العالم

في المقابل، عادت منصتا "فيسبوك" و"إنستغرام" للعمل بشكل جزئي، وفق ما أكده مستخدمون من أنحاء مختلفة من العالم.

وكانت تطبيقات تابعة لشركة "فيسبوك" قد تعطلت لساعات، منها موقعها للتواصل الاجتماعي الذي يحمل الاسم نفسه ومنصة مشاركة الصور الشهيرة "إنستغرام" وتطبيق المراسلة "واتس آب".

