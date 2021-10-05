اخبار العالم

تعطل 'واتساب' مرة أخرى في مناطق عدة من العالم

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر تعطل 'واتساب' مرة أخرى في مناطق عدة من العالم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مستخدمو "واتس آب" في أنحاء مختلفة من العالم بأن التطبيق تعطل مرة أخرى بعد عودته للعمل لفترة وجيزة.
في المقابل، عادت منصتا "فيسبوك" و"إنستغرام" للعمل بشكل جزئي، وفق ما أكده مستخدمون من أنحاء مختلفة من العالم.

وكانت تطبيقات تابعة لشركة "فيسبوك" قد تعطلت لساعات، منها موقعها للتواصل الاجتماعي الذي يحمل الاسم نفسه ومنصة مشاركة الصور الشهيرة "إنستغرام" وتطبيق المراسلة "واتس آب".


الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا