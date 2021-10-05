بعد توقف لساعات.. عودة مواقع التواصل الى العمل

بغداد - ياسين صفوان - عادت مواقع التواصل الاجتماعي الى العمل بعد تعطل دام ساعات اليوم الاثنين.

ومن المواقع التي عادت في عدد من دول العالم الى العمل الواتساب والفيسبوك وإنستغرام.

وتعطلت تطبيقات تابعة لشركة "فيسبوك"، منها موقعها للتواصل الاجتماعي الذي يحمل الاسم نفسه ومنصة مشاركة الصور الشهيرة "اسنتغرام" وتطبيق المراسلة "واتساب".



ووفقا لموقع "داون ديتيكتور" المتخصص في تتبع أعطال المواقع، فقد بدأ تعطل موقع فيسبوك وتطبيقي إنستغرام وواتساب، في حوالي الساعة 16:44 بتوقيت غرينتش يوم الاثنين، وأثرت على المستخدمين على مستوى العالم.