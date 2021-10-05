‏اختفاء موقع فيسبوك تماماً عن شبكة الإنترنت

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بغداد - ياسين صفوان - اختفى موقع فيسبوك تماماً عن شبكة الإنترنت، ولم يعد الوصول إليه ممكناً.
وتعطلت تطبيقات تابعة لشركة "فيسبوك"، منها موقعها للتواصل الاجتماعي الذي يحمل الاسم نفسه ومنصة مشاركة الصور الشهيرة "اسنتغرام" وتطبيق المراسلة "واتساب".
ووفقا لموقع "داون ديتيكتور" المتخصص في تتبع أعطال المواقع، فقد بدأ تعطل موقع فيسبوك وتطبيقي إنستغرام وواتساب، في حوالي الساعة 16:44 بتوقيت غرينتش يوم الاثنين، وأثرت على المستخدمين على مستوى العالم.