شكرا لقرائتكم خبر عن عودة خدمة فيسبوك وواتس ب للعمل بشكل تدريجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت خدمة الفيسبوك والواتس اب فى العودة بشكل تدريجى بعد إنقطاع استمر لعدة ساعات منذ عصر اليوم.

وكان قد اشتكى عدد من مستخدمى منصات التواصل الاجتماعي، من تعطل خدمة تواصل واتس آب وفيس بوك وإنستجرام وماسنجر، وتعذر على المستخدمين الاتصال بهذه البرنامج.

وفى أول رد فعل ، أكدت إدارة موقع فيس بوك، عبر حسابها الشخصى بموقع تويتر، عن وجود عطل مفاجئ في تطبيقاتها، وكتبت تغريدة توضيحيه قالت فيها : "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى التطبيقات، نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتدز عن أي إزعاج"