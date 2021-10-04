شكرا لقرائتكم خبر عن «زوكربيرج» يخسر 7 مليارات دولار حتى الآن بسبب عطل فيسبوك والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
بسبب توقف موقع فيسبوك وغيره من التطبيقات بشكل مفاجيء على مستوى العالم، قالت وكالة بلومبيرغ إن ثروة “مارك زوكربيرغ” مالك شركة فيس بوك انهارت بمقدار 7 مليارات دولار حتى الآن، وذلك بسبب العطل المستمر لتطبيقات فيس بوك منذ ساعات.
وخسرت شركة فيسبوك نحو 20 مليار دولار وانخفضت القيمة السوقية لها لتصل إلى 967 مليار دولار.
و حسب قائمة بلومبرج للمليارديرات، فقد انخفضت ثروة مارك زوكربيرج إلى 120.9 مليار دولار ، ليتراجع للمرتبة الخامسة في القائمة فاقدا 19 مليار دولار من ثروته منذ الثالث عشر من سبتمبر الماضي.
وهبط سهم شركة فيسبوك 5.8% و وصل سعره إلى 322.7 دولار ما أدى إلى خسارة مؤسس شركة فيسبوك مارك زوكربيرج مبلغ 6 مليارات دولار.
وكان سهم شركة فيس بوك قد شهد موجة بيعية اليوم، لينخفض السهم بأكثر من 5% مع إبلاغ مستخدمين حول العالم عدم قدرتهم على الوصول لحسابتهم على فيسبوك وإنستجرام وواتساب وصعوبة فتح تطبيقات تيك توك.
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