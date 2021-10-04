شكرا لقرائتكم خبر عن هل يلحق «تويتر» بـ«فيسبوك»؟ :عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عبر مغردون عبر منصة "تويتر" عن قلقهم من أن يلحق العطل منصتي "تويتر وسنابشات"، بعد تداول أخبار عن وجود بعض الأعطال، وذكرت "نيويورك تايمز" أن تعطل هذا العدد الكبير من منتجات فيسبوك في وقت واحد أمر نادر الحدوث.

فيما وصف مغرد أن الوضع الحالي ساهم في العودة للأعمال اليومية قائلًا: "لنا عودة جميلة للحياة بدون وسائل التواصل الاجتماعي".

ووجه مستخدمو مختلف وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم مطالبات بتوضيح الأسباب المؤدية للعطل الذي تجاوز مدة 4 ساعات.